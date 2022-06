Métavers. Expériences virtuelles, opportunités d’investissement bien réelles ?

Qu’il s’agisse de jouer à des jeux vidéo ancrés dans des mondes virtuels, de modéliser une station d’épuration ou de recourir à la réalité augmentée pour identifier un problème, le métavers est en train de révolutionner nos modes de vie et de travail.

La technologie s’invite de plus en plus dans la vie quotidienne, que ce soit dans les loisirs, la vie sociale ou le télétravail, ou encore dans les bureaux, les usines et les entrepôts. Si le « Web 1.0 » visait à rapprocher les internautes de l’information et le « Web 2.0 » à les relier entre eux grâce à la révolution des médias sociaux alimentée par le haut débit, le métavers représente le « Web 3.0 » : il met en relation les personnes, les lieux et les objets. Il permet aux internautes de communiquer entre eux dans des espaces partagés en ligne, par exemple pour travailler, faire des achats ou regarder un concert en temps réel, et ce, dans des conditions totalement inédites.

Le métavers, dont l’envergure est déjà considérable, se développe très rapidement. Selon les études, ce marché pesait quelque 500 milliards USD en 2020, pourrait atteindre 685 milliards USD en 2022, et le secteur dans son ensemble près de 800 milliards USD en 2024 , soit un taux de croissance annuel composé d’environ 13 %.

Au sein de cette thématique, nous avons identifié quatre principaux secteurs - jeux vidéo, socialisation, travail et facilitation - qui offrent tous, selon nous, de belles perspectives d’investissement à long terme.

Jouer dans le métavers

Le jeu peut être considéré comme le premier pilier du métavers. On y trouve certaines des innovations les plus avancées en matière d’expériences immersives à grande échelle, et le marché est en pleine expansion.

Par exemple, le nombre de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée commercialisés (destinés au jeu mais également à de nombreux aspects du monde du travail) devrait plus que quadrupler, passant de quatre millions en 2021 à 42 millions en 2025 .

Roblox, l’un des principaux éditeurs de jeux métavers, compte près de 55 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. En 2021, son chiffre d’affaires annuel a bondi de 108 % pour atteindre 1,9 milliard USD . Outre le fait de permettre aux internautes de jouer et de concevoir leurs propres jeux, Roblox a lancé divers partenariats avec certaines marques comme Nike, qui permettent aux joueurs d’acheter des vêtements et accessoires griffés virtuels pour habiller leurs avatars . D’autres entreprises cherchent à utiliser le métavers pour renforcer leur notoriété, comme la marque de vêtements de luxe Gucci et le constructeur automobile Hyundai .

Des opportunités d’investissement se présentent également dans les entreprises qui fournissent les logiciels destinés à alimenter ces mondes virtuels. Par exemple, le moteur de jeu multiplateforme développé par Unity Software a été utilisé par plus de 200 000 jeux l’an dernier, contribuant à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise de 44 % depuis 2020 .

Unity Software a récemment acquis plusieurs sociétés, dont Weta Digital, spécialisé dans les effets spéciaux à l’origine d’une multitude de superproductions hollywoodiennes, dont Avengers : Endgame et Avatar, ainsi que les trilogies du Hobbit et du Seigneur des Anneaux . Nous pensons que Unity dispose des outils nécessaires pour créer des expériences métavers de plus en plus sophistiquées, tout en progressant dans des secteurs autres que le jeu, comme l’ingénierie, la construction et l’aéronautique.

Créer de nouvelles expériences sociales

Les activités de socialisation, qui ont de plus en plus tendance à se dérouler en ligne, constituent un pilier fondamental du métavers. De nouveaux développements sont à prévoir dans ce domaine dans la mesure où les internautes cherchent à multiplier les occasions de communiquer. Mark Zuckerberg, le directeur général de Meta Platforms (anciennement Facebook), s’est fortement engagé dans le développement du métavers, annonçant des dépenses d’investissement de 29 à 34 milliards USD cette année (contre 19 milliards l’an passé), notamment dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique . Meta a également annoncé un programme de recherche mondial de 50 millions USD, mené en collaboration avec des organisations partenaires, afin de garantir le développement responsable du métavers .

Nous pensons que Snap, dont les utilisateurs sont friands de nouvelles expériences virtuelles, est elle aussi bien placée pour profiter du développement du métavers. Selon l’entreprise, son application de réseau social Snapchat compte en moyenne 319 millions d’utilisateurs actifs par jour, dont plus de 75 % des personnes âgées de 13 à 34 ans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en France et aux Pays-Bas . Et cette application ne se limite pas à la simple mise en relation entre amis : grâce à la réalité augmentée, les utilisateurs peuvent par exemple essayer des vêtements et des produits de beauté afin de voir à quoi ressemble un produit avant de l’acheter .

Des perspectives pour le monde du travail de demain

Le métavers offre également des perspectives prometteuses pour l’avenir du monde du travail, en permettant à chacun de collaborer et de se rencontrer de manière plus immersive. Cette évolution devrait se produire dans les bureaux et les structures de travail hybrides dans lesquelles les salariés travaillent à domicile et se connectent pour collaborer en ligne.

La réalité virtuelle permet également de réaliser de grandes avancées dans des domaines comme la santé. Le fabricant de dispositifs médicaux Penumbra en est un bon exemple. Il a mis au point un système de réalité virtuelle destiné aux patients qui nécessite une rééducation neurologique. Le patient peut suivre sa thérapie dans un univers totalement immersif, tandis que le système enregistre également des données et permet d’adapter les exercices pour faciliter son rétablissement .

Des applications industrielles existent également ; par exemple, Autodesk est une société de logiciels qui permet aux secteurs de la fabrication et de l’ingénierie de créer des jumeaux numériques, c’est-à-dire des versions en 3D d’objets réels. Ces prototypes peuvent contribuer à rendre le processus de conception plus rentable, plus efficace et plus sûr, et susciter une innovation encore plus grande.

Le secteur de l’immobilier commence lui aussi à prendre le virage du métavers. La plateforme de Matterport transforme des espaces réels en modèles numériques, permettant aux agents immobiliers de proposer aux acheteurs potentiels des visites de biens en réalité virtuelle, ce qui, selon Matterport, permet d’obtenir un prix de vente supérieur de 4 % à 9 % en moyenne, tout en rendant le processus de visite plus efficace et plus pratique pour les acheteurs . Face à une concurrence limitée dans le secteur de l’immobilier résidentiel, nous considérons Matterport comme l’un des principaux bénéficiaires de la demande accrue en faveur de versions numériques du monde réel au sein du métavers.

Facilitateurs : des acteurs clés dans la réussite de ces initiatives

Derrière tout cela se tiennent les facilitateurs, tels que les fabricants de semi-conducteurs, les infrastructures de réseau et les technologies qui permettent aux applications de fonctionner, ainsi que les sociétés de paiement numérique et les entreprises de cybersécurité. Les facilitateurs joueront un rôle déterminant pour soutenir le rythme de développement du métavers, notamment en matière de fiabilité, de latence (vitesse de transmission des données) et de bande passante.

Selon nous, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia est bien placé pour devenir un acteur de premier plan dans cet univers au cours des prochaines années. Sa plateforme Omniverse, qui permet la simulation et la conception en 3D, devrait devenir l’un des piliers du métavers. Meta Platforms, par exemple, construit actuellement son « supercalculateur » dédié à l’intelligence artificielle sur la base des systèmes de Nvidia, dans le but, entre autres, de pouvoir proposer des traductions en temps réel à partir de plusieurs langues afin de permettre à de vastes groupes de personnes de collaborer, que ce soit dans le cadre d’un projet de recherche ou d’un jeu .

Un thème d’investissement à long terme

Comme pour tout thème de croissance à long terme, il y aura des gagnants et des perdants parmi les entreprises exposées au métavers à mesure que l’univers d’investissement se développera progressivement. C’est pourquoi nous estimons que la sélection des titres est fondamentale.

Nul doute que le métavers continuera d’avoir un impact sur nos vies, sous des formes que nous ne pouvons peut-être même pas imaginer à l’heure actuelle. Que ce soit dans les domaines de la socialisation, du jeu, du travail ou de l’industrie, ou dans d’autres contextes encore inconnus, nous sommes convaincus que le métavers peut rassembler les gens de manière inédite et que son potentiel est loin d’être pleinement exploité.

Malgré les épisodes de volatilité et les replis de marché pouvant survenir ponctuellement, nous sommes selon nous aux prémices d’une tendance à long terme qui se développe rapidement et qui concerne un large éventail de sociétés et d’opportunités d’investissement à l’échelle mondiale.